Parco di Villa Colloredo Mels, parte la concessione del bar

Sono state aperte ieri mattina alle 9.30, nella sala antistante l’aula magna del palazzo Comunale, le offerte per assegnazione in concessione d’uso per 7 anni dell’immobile ("ex roccolo") e delle aree all’interno del parco di Villa Colloredo Mels da adibire a punto ristoro. All’ufficio protocollo del Comune è giunta una sola offerta, quella della ditta "Old Garden" di Greta Cingolani e Paolo Politi, che aveva vinto il precedente bando, sempre della durata di sette anni (2015-2022) scaduto nell’aprile scorso e poi prorogato in attesa della successiva assegnazione. La commissione in mattinata, in seduta pubblica, ha provveduto all’apertura dei due plichi contenenti la documentazione amministrativa, al fine di verificare la regolarità della medesima documentazione. Successivamente ha proceduto all’apertura della busta "B-Offerta Tecnica" del concorrente ammesso al solo fine di verificarne la completezza. Successivamente la commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, alle operazioni necessarie ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. Infine, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata successivamente, si procederà alla lettura del punteggio tecnico assegnato e all’apertura delle buste "contenenti l’offerta economica. Si procederà infine all’assegnazione dell’immobile e delle aree attinenti.