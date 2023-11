Parco dimenticato alle Fosse. Renna: "Pronti a intervenire"

Protesta dei genitori per le condizioni del parco di via Luchetti, nel quartiere Borgo San Giuliano. "Siamo già intervenuti per risolvere dei problemi lì e comunque la mia porta è sempre aperta", sottolinea Paolo Renna (foto), assessore alla sicurezza, decoro urbano, parchi e quartieri. I genitori avevano lanciato l’appello sul Carlino tramite una mamma, Simona Giordano, sottolineando che "sono circa due anni che con lettere, telefonate, articoli sollecitiamo l’amministrazione a occuparsi del giardino di via Luchetti, che versa in condizioni disastrose, anche carenti dal punto di vista igienico, con la presenza di un pozzo abbastanza pericoloso per i bambini e pochissimi giochi, a parte un’altalena (ma priva del tappeto di protezione) e senza una fontanella. Questa fa differenze notevoli, marcate, tra bambini, tra quartieri", riferendosi alla recente inaugurazione del parco di via Capuzi (zona tribunale).

"Se c’è qualcosa da migliorare – la risposta dell’assessore – noi siamo a disposizione. Abbiamo ricevuto segnalazioni con cui chiedevano una migliore pulizia dell’area e lo svotamento dei cestini, ci siamo mossi subito. Stiamo anche lavorando per dotare l’altalena di un tappeto anti-trauma, l’unica cosa che manca, lo installeremo a breve, credo già per la prossima primavera. È tra le nostre priorità, così anche il parco giochi Helvia Recina". Riguardo il pozzo, "il nostro ufficio tecnico l’ha messo in sicurezza con delle catene, l’anno scorso – fa notare Renna –, è stato lasciato dov’è perché un domani potrebbe servire per l’irrigazione dei giardinetti stessi". Oltre a questo, "ci era stata chiesta una potatura straordinaria in quell’area e l’abbiamo effettuata, se serve procedere di nuovo siamo pronti. Per ora, quindi, quanti si sono rivolti a noi sono stati accontentati". Renna aggiunge: "Ascoltiamo sempre i cittadini nel caso di segnalazioni di situazioni critiche e le prendiamo a cuore. Rimango sinceramente a disposizione dei genitori per quanto riguarda quel parco, ascolteremo le richieste e, se possibile, le soddisferemo. Parlerò anche con questa mamma, Giordano, vedremo insieme cosa si può fare".