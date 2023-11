Parco dimenticato, l’ira delle mamme: "Il nostro è un quartiere di serie B"

"Caro Comune di Macerata, siamo felici di vedere che è stato inaugurato il giardino di via Capuzi. Lo siamo davvero. Qui alle Fosse però sono anni che segnaliamo le condizioni in cui è ridotto il parco giochi di via Luchetti. Non abbiamo avuto nessuna risposta. I diritti dei nostri bambini vengono completamente ignorati". È lo sfogo di una mamma del quartiere Borgo San Giuliano, Simona Giordano, che si fa portavoce dei genitori della zona: sale la rabbia delle mamme e dei papà di questa parte di Macerata, dopo che per tanto tempo è stata segnalata una situazione di disagio. "Ma le risposte non sono arrivate". Il parco è lasciato all’abbandono. Ora, per di più, "c’è stata l’inaugurazione di un giardino pubblico in via Capuzi e non posso fare a meno di provare moltissima tristezza e tanta rabbia – le parole di Giordano –. Siamo allibiti. Sono circa due anni, infatti, che con lettere, telefonate, articoli, sollecitiamo l’amministrazione comunale a occuparsi del giardino pubblico di via Luchetti, che versa in condizioni disastrose, anche carenti dal punto di vista igienico, con la presenza di un pozzo abbastanza pericoloso per i bambini e con pochissimi giochi, a parte un’altalena e senza una fontanella per potere bere d’estate".

Sono state fatte numerose segnalazioni, spiegano i genitori del quartiere, e intanto di tempo ne è passato. "Non so quante volte abbiamo chiesto al Comune di interessarsi di questo luogo, di renderlo un posto adeguato prima di tutto ai bambini – prosegue Giordano –. Sotto all’altalena, ad esempio, non c’è nemmeno il tappeto di protezione. Unica cosa fatta, l’anno scorso, è stato portato un dondolo, ma tolto da un altro giardino, quindi è arrivato qui già usato". La riflessione amara: "Mi chiedo se questo sia il comportamento corretto per una città che si vanta di essere amica dei bambini, una città che invece fa differenze così tanto notevoli, marcate, evidenti tra bambini, tra quartieri. Uno che ha una maggiore visibilità ha diritto di avere un giardino adeguato, a norma, con dei giochi nuovi. I bambini di un altro quartiere di periferia, invece – parliamo delle Fosse, la nostra zona –, sembrano non avere diritti. A quanto pare, possono tranquillamente giocare vicino a un pozzo con dei pezzi di ferro che escono dal terreno, avere a disposizione un’unica altalena senza tappeto di protezione e nessuna fontanella, che d’estate farebbe comodo". I genitori non sanno più cosa fare. "Questo è l’ennesimo tentativo da parte nostra di richiamare l’attenzione – incalza Giordano –, anche perché il Comune non è mai venuto nemmeno per fare un sopralluogo, non siamo mai stati presi in considerazione. Sembra che qui non siamo neanche degni di risposta". Il problema, conclude, "non è per i genitori, naturalmente, ma diventa un problema mio in quanto mamme e papà, che devono vedere i diritti dei bambini del tutto negati. Da questa prospettiva, la nostra, fa veramente arrabbiare quando vediamo assessori sorridenti e in grande spolvero con la fascia del Comune, mentre vanno a inaugurare giardini di altri quartieri".