"Parco eolico, abbiamo bisogno di chiarimenti"

di Lucia Gentili

"Abbiamo deciso all’unanimità di richiedere ulteriori approfondimenti e valutazioni, proponendo anche un’interlocuzione con la Regione, soggetto deputato all’eventuale concessione dell’autorizzazione, per rappresentare tutte le perplessità e criticità". Il sindaco di Caldarola, Luca Maria Giuseppetti, riasume l’esito dell’incontro di lunedì sera con gli altri amministratori sul progetto del Parco eolico. Un grande impianto, con 12 aerogeneratori alti 200 metri ognuno, su un’area di 200 ettari attualmente dedicata alla coesistenza di specie animali tipiche dell’entroterra. Il progetto, presentato da una holding internazionale, coinvolgerebbe una vasta porzione di collina e montagna tra Caldarola e Camerino. L’avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale preoccupa. "Non siamo contrari alle nuovi fonti di energia rinnovabili, sappiamo che si tratta del futuro – afferma Giuseppetti -, ma siamo in un territorio già provato dal sisma. Non conosciamo ancora il progetto nel dettaglio perché mancano alcuni aspetti. Vedremo anche quale sarà la posizione della Regione". Alla riunione erano presenti anche il vicesindaco Giorgio Di Tomassi, l’assessore Teresa Minnucci, i consiglieri di maggioranza e minoranza, i sindaci Silvia Pinzi di Serrapetrona, Massimiliano Micucci di Camporotondo, Giuseppina Feliciotti di Cessapalombo, Sauro Scaficchia di Fiastra, Massimo Citracca di Valfornace, il consigliere di Belforte Mariella Migliorelli e il presidente del’unione montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti. Ad illustrare il piano è stato il responsabile dell’ufficio Urbanistica e Lavori pubblici del Comune, Andrea Spinaci. "I Comuni interessati inoltre dovrebbero affrontare anche considerevoli e ulteriori disagi: per permettere agli ingombranti mezzi su gomma che dovranno trasportare i materiali per la realizzazione dell’impianto – spiega l’amministrazione - dovrebbero essere create nuove strade, espropriati terreni privati e pensata una nuova viabilità per far circolare più di 6.500 autoarticolati per rimuovere, verso una destinazione non specificata, circa 65 milioni di metri cubi di materiale di risulta, con tutto quanto ne conseguirebbe in un territorio già alle prese con i numerosi cantieri della ricostruzione. Infine le popolazioni interessate dall’intervento non beneficerebbero di nessuna forma di ristoro, neanche indiretto, a fronte della realizzazione di un’opera così impattante".