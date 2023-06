"Parco eolico, serve un ’no’ chiaro"

Il progetto di parco eolico sul Monte San Pacifico e il servizio idrico sono l’oggetto delle mozioni dei gruppi consiliari di minoranza Insieme per San Severino e San Severino Futura che saranno discusse giovedì in Consiglio. Oltre a queste, anche una interrogazione sul campo sportivo Tullio Leonori. Il procedimento per la realizzazione del parco eolico della società Fred Olsen Renewables Italy è ancora in fase di Valutazione di impatto ambientale ma "i comuni limitrofi hanno presentato osservazioni in merito al progetto e le amministrazioni hanno assunto decise posizioni di contrarietà. Ma non risultano iniziative della nostra, volte ad informare con precisione la cittadinanza, né iniziative tese ad opporsi alla realizzazione del progetto stesso". Altro aspetto delicato è quello che riguarda il servizio idrico. Un argomento che aveva portato alle dimissioni, nel precedente mandato di Rosa Piermattei, dell’assessore Tarcisio Antognozzi, oggi capogruppo di minoranza. L’Ato 3 sta lavorando alla costituzione di una società unica di gestione del servizio idrico ma "se non si addiverrà in tempi brevi ad una soluzione concertata, il servizio andrà a gara, con la forte probabilità che finisca in mano di privati; nelle assemblee non si è arrivati a sintesi rispetto alla scelta tra una società consortile di tipo 1 e di tipo 2; nel primo caso sarebbero i sindaci a fare i consiglieri di controllo, senza delegare alle aziende partecipate come avverrebbe nel secondo caso. Non possiamo permetterci ritardi - affermano i consiglieri - il primo cittadino deve dichiararsi pubblicamente favorevole ad una società di tipo 1 e votare in tal senso". In merito al campo sportivo, nel Piano delle opere pubbliche è previsto nuovamente il rifacimento del manto sintetico oltre alla sistemazione dell’impianto di irrigazione, realizzazione di tribune metalliche. "Il tappeto erboso è in uno stato di degrado tale da renderne improcrastinabile la sostituzione urgente - affermano i consiglieri -. Si chiede l’ammontare del contributo ottenuto dal comune dai fondi Pnrr, quando saranno realizzate le opere e se l’amministrazione intende stanziare fondi propri e fare i lavori prima dell’inizio della stagione sportiva 2023-2024".

Gaia Gennaretti