"Parco eolico, silenzio inspiegabile"

Il parco eolico arriva in Consiglio comunale. I gruppi di minoranza ’Insieme per San Severino’ e ’San Severino Futura’, rispettivamente rappresentati dai capigruppo Tarcisio Antognozzi e Francesco Borioni, hanno presentato una interrogazione in merito al progetto della ditta Fred Olsen Renewables il cui iter è in fase istruttoria per la Valutazione di impatto ambientale al ministero per la Transizione ecologica. La discussione è in programma giovedì, una volta concluso il Consiglio comunale dei bambini. Il progetto prevede 7 nuovi aerogeneratori della potenza nominale di 6 megawatt, depotenziata a 5,14 megawatt, per una potenza complessiva dell’impianto pari a 36,0 megawatt. Il sito individuato interessa i comuni di San Severino e Serrapetrona per quel che riguarda la localizzazione degli aerogeneratori con i relativi tratti di elettrodotto interrato di collegamento elettrico in media tensione, e Camerino e Castelraimondo per ciò che concerne la restante parte del cavidotto di evacuazione in media tensione. La zona prevista per l’installazione degli aerogeneratori si trova a circa 3,6 chilometri a sud-ovest del centro abitato di San Severino, a circa 3,2 chilometri a nord-ovest del centro abitato di Serrapetrona, nei pressi del Monte San Pacifico e del Monte Colleluce. Ogni aerogeneratore avrà un’altezza di 125 metri e diametro rotore di 162 metri. "Nei Comuni limitrofi interessati da analoghi progetti (maxi parco eolico) - si legge nel testo dell’interrogazione - le amministrazioni hanno promosso delle assemblee pubbliche per informare e discutere con i cittadini. La nostra amministrazione era a conoscenza del progetto eolico? Per quale motivo non si è data informazione ai cittadini permettendo una pubblica discussione del progetto?". Il comune di Serrapetrona è stato l’unico a presentare delle osservazioni sollevando delle questioni anche molto tecniche. I consiglieri di minoranza settempedana quindi chiedono "per quale motivo San Severino non ha presentato nessuna osservazione e cosa intende fare".

Gaia Gennaretti