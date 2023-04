"Parco eolico sul Monte San Pacifico, si apra un dibattito con i cittadini"

Parco eolico sul Monte San Pacifico. A presentare il progetto per l’installazione di 7 pale eoliche la Fred Olsen Renewables. La pratica è attualmente in fase di istruttoria al Ministero per la Transizione Ecologica e deve essere sottoposta a Valutazione di impatto ambientale. Stando a quanto si legge sulla scheda tecnica del progetto, gli aerogeneratori saranno "di modello Vestas V162-6,0, con rotore tripala del diametro di 162 m e torre tubolare di altezza pari a 125 metri, della potenza nominale di 6 MW, per una potenza complessiva installata di 36 MW. Si specifica che non si esclude la possibilità di ricorrere ad alcune varianti progettuali per incrementare la portata dell’impianto, anche in funzione dei futuri sviluppi di mercato ed alle disponibilità dei componenti". Il sito ove si prevede di realizzare il parco eolico denominato "Energia Monte San Pacifico" interessa i comuni di San Severino e Serrapetrona "per quel che riguarda la localizzazione degli aerogeneratori con i relativi tratti di elettrodotto interrato di collegamento elettrico, la cabina di raccolta ed il primo tratto dell’elettrodotto interrato in media tensione" e Camerino e Castelraimondo "per ciò che concerne la restante parte del cavidotto di evacuazione in media tensione, la Stazione Utente di trasformazione, la Stazione Elettrica di smistamento e l’elettrodotto interrato in alta tensione". La zona prevista per l’installazione degli aerogeneratori si trova a circa 3,6 chilometri a sud-ovest del centro abitato di San Severino, a circa 3,2 chilometri a nord-ovest del centro abitato di Serrapetrona, nei pressi del Monte San Pacifico e del Monte Colleluce. L’8 aprile scadevano i termini per la presentazione delle osservazioni e dalla documentazione risultano presenti solo quelle del Comune di Serrapetrona. Auspica l’avvio di un dibattito il consigliere di minoranza Francesco Borioni, sulla scorta di quanto sta avvenendo a Caldarola, il cui territorio è interessato da un altro progetto della Fred Olsen Renewables: "L’amministrazione - afferma – ha il dovere di informare e aprire un dibattito con i cittadini su scelte importanti ed impattanti per il territorio. Come hanno fatto i sindaci dei comuni limitrofi interessati dalla costruzione di nuovi parchi eolici".

Gaia Gennaretti