Parco Europa, addio al campo da basket

"Tra una settimana avremo la bozza definitiva per il progetto di riqualificazione del parco Europa, e ci siamo concentrati soprattutto nel mettere a nuovo l’illuminazione, il patrimonio arboreo e l’ingresso. Nel frattempo, posso già dire che non il parco non verrà recintato e non sarà previsto nessun playground e nemmeno il chiosco". A rivelarlo è l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti, che fornisce importanti aggiornamenti sul futuro dal parco Europa, situato a Porto Recanati.

Il progetto di restyling, che ammonta in totale a 275mila euro, era stato annunciato in un primo momento a novembre del 2023. Ma ben presto i residenti del quartiere Europa avevano protestato in modo acceso contro l’amministrazione comunale, perché contrari all’installazione nell’area verde di un chiosco, di un anfiteatro e di due campi da gioco, inizialmente previsti nella progettazione. Però arrivano adesso importanti novità.

"Una decina di giorni fa ho incontrato il progettista, il quale ci ha consegnato una prima bozza che come giunta abbiamo poi rivisto – afferma l’assessore Riccetti –. Infatti stiamo calcolando i costi delle varie opere per capire cosa potremo fare nel parco, e tra circa una settimana arriverà la bozza definitiva con il computo metrico aggiornato. Intanto, posso anticipare che abbiamo dato priorità ad alcuni aspetti per noi essenziale e cioè il rifacimento dell’impianto di illuminazione, l’installazione di nuovi giochi per bambini, la sostituzione delle vecchie piante per riqualificare il patrimonio arboreo, oltre a risistemare l’entrata del parco".

Sempre l’amministratore sottolinea che ci sono state altre modifiche rilevanti nel progetto del parco Europa.

"Per prima cosa il perimetro dell’area verde non verrà recintato, questa è la decisione che abbiamo preso da tempo – aggiunge ancora l’assessore Riccetti –. Non solo: posso ufficialmente dire che nessun playground è stato previsto nel progetto, perché non ci sono i soldi sufficienti. Lo stesso discorso vale per il chiosco: non lo abbiamo inserito nelle tavole in quanto non è una priorità. Infine al posto dell’anfiteatro installeremo delle sedute circolari, che potranno servire ai bambini per sedersi e fare merende. Abbiamo attuato delle modifiche anche in virtù delle tante osservazioni ricevute dalla cittadinanza. Assicuro che appena avremo il progetto definitivo, lo renderemo noto per farlo vedere ai cittadini".