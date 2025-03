Parco Europa, alberi abbattuti tra le proteste

"Addio parco Europa, nel silenzio tombale dei difensori del verde. Quale logica c’è nella scelta dell’albero da sacrificare per il progetto che nessuno ha visto? Alla faccia del confronto e della condivisione". Così l’ex assessore Attilio Fiaschetti ha criticato sui social network i lavori di potatura che l’amministrazione comunale ha avviato martedì nel parco Europa di Porto Recanati. Tale intervento rientra nel progetto di riqualificazione previsto per quell’area verde, un intervento il cui costo ammonta in tutto a 275mila euro.

Proprio questo pomeriggio, alle 18, la giunta comunale ha organizzato un’assemblea pubblica in municipio, allo scopo di spiegare con precisione quali saranno gli interventi compresi nel progetto di restyling del parco Europa. All’incontro in Comune sarà presente anche il progettista dei lavori, l’architetto Antonietta Raffaelli. Ma ancora prima della presentazione, diversi residenti hanno già contestato il taglio dei primi alberi. "Complimenti sindaco – ha scritto Fiaschetti su Facebook –. Quando finiranno i lavori ne rimarranno ben pochi di alberi in piedi". Mentre un altro cittadino ha condiviso sui social alcune foto dei lavori di potatura, per poi commentare: "La strage degli innocenti. Chi non prova vergogna vedendo queste immagini, evidentemente proprio vergogna non ha".