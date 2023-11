"Parco Europa, basta bugie. Un progetto deve esserci"

Anche Rosalba Ubaldi (nella foto), capogruppo di minoranza con "Centrodestra Unito", si aggiunge al coro degli scontenti dopo l’assemblea pubblica di giovedì sera in Comune, quando i residenti hanno tuonato contro al progetto di riqualificazione del parco Europa, annunciato dall’amministrazione di Porto Recanati.

"Decisamente disarmanti le dichiarazioni del sindaco Andrea Michelini e dell’assessore Lorenzo Riccetti sul progetto del parco Europa – commenta la Ubaldi –, e soprattutto non rispondenti alla verità. ‘Non abbiamo un progetto pronto, anzi dobbiamo ancora dare l’incarico a un professionista. Nessuno ha mai parlato di una data di approvazione, in Consiglio, il 12 dicembre’. Sulla data circolata riteniamo che non possa essere una fantasia dell’ingegner Giulia Pepa".

"D’altro canto – aggiunge la Ubaldi –, il sindaco ha affermato che entro la fine dell’anno il progetto deve essere approvato in via definitiva (e quindi appaltato) per evitare che le risorse destinate non vadano in economia e non possano essere utilizzate fino all’anno prossimo".

Perciò, la consigliera Ubaldi ribadisce che è stata "affermata una bugia. Un progetto sia pure preliminare deve esserci necessariamente – osserva ancora –, altrimenti ci chiediamo come possa essere stato inserito l’intervento nella variazione di bilancio approvata il 31 luglio dal Consiglio comunale. Sarebbe stato molto più corretto affermare che si trattava di uno stralcio del progetto sulla Rigenerazione urbana, presentato alla fine del 2021 e non finanziato dal Pnrr. In quella variazione del 31 luglio, è stata inserita la riqualificazione di parco Europa destinando una parte importante dell’avanzo di amministrazione, per 450mila euro. Questa è la verità. Dato che non ve lo hanno finanziato – conclude lei –, avete deciso di utilizzare i soldi dei cittadini portorecanatesi".