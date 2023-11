Parco Europa, bocciato il progetto

È un "no" secco e deciso quello che i residenti hanno espresso a gran voce contro il progetto di riqualificazione del parco Europa, proposto dall’amministrazione di Porto Recanati, che invece vorrebbe installare là dentro un chiosco, bagni pubblici, anfiteatro e campi da gioco (uno da basket e l’altro da beach volley). Ciò è emerso giovedì sera a Palazzo Volpini, dove si è svolta l’attesa assemblea pubblica richiesta dal comitato di quartiere Europa. Un incontro davvero affollato con la sala strapiena di gente, tra cui politici e vecchi amministratori locali. E i toni si sono alzati a più riprese.

A esordire è stato il sindaco Andrea Michelini. "Dal 1982 il parco Europa si trova in pessime condizioni, ma è doveroso che quell’area diventi un punto di riferimento per la comunità – ha detto –. A oggi non è pronto nessun progetto, e lo dico visto che sono girate certe voci". Quindi l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, è entrato nel merito dei lavori che la giunta vorrebbe attuare nell’area verde, ribadendo che è previsto pure il risanamento del patrimonio botanico. Tuttavia, a contestare la maggioranza è stata l’ingegner Giulia Pepa, che negli ultimi giorni si è fatta promotrice di un’azione di protesta prima sui social e poi con dei volantini. Così, lei ha ribadito la contrarietà dei residenti all’installazione di bagni pubblici, chiosco e campi da gioco nel parco Europa, sottolineando che l’unico intervento necessario è la riqualificazione del verde.

"Nell’incontro della scorsa settimana – ha sbottato Pepa –, ci avevate detto che avreste approvato il progetto entro dicembre, perché volevate iniziare i lavori tra gennaio e febbraio". Invece, altri cittadini hanno gridato più volte: "non vogliamo il chiosco, ma solo un’area verde". "La gente non vuole che mettiate altro nel parco – ha osservato Gloria Mazza, medico di base in pensione e per anni impegnata nel comitato di quartiere –. State ignorando il sentore comune dei cittadini". "Perché non mantenete il parco così com’è? Fate un passo indietro", l’intervento dell’ex consigliere comunale Michele Bianchi. "L’unico elaborato che abbiamo è uno studio di fattibilità – ha precisato Michelini, mostrando il disegno –. Ci siamo dati il termine di dicembre, in quanto è l’ultimo mese nel quale possiamo impegnare l’avanzo di amministrazione del bilancio per affidare il progetto a un tecnico. Prendiamo atto dell’assemblea e si arriverà a una decisione analizzando anche questi spunti".