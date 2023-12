Parco Europa. E’ polemica al vetriolo

"L’ultimo Consiglio comunale ha rappresentato sicuramente il punto più basso (finora) della dignità di un’aula istituzionale". Sono queste le polemiche al vetriolo di Rosalba Ubaldi, capogruppo di minoranza con Centrodestra Unito, che è tornata ad attaccare l’amministrazione riguardo al contestato progetto di riqualificazione del parco Europa. "Un Consiglio iniziato con le dichiarazioni del vicesindaco Giuseppe Casali che sono suonate come una ‘dichiarazione di guerra’ nei confronti delle minoranze – sostiene la Ubaldi -. ‘Arriverà una comunicazione con la quale sarà limitata ai consiglieri la consegna delle copie delle delibere o determine in forma cartacea’, ha detto Casali. L’informazione è suonata come un ‘editto’ tipico di chi non vuole consentire ai consiglieri di avere gli strumenti per svolgere il ruolo che la legge gli consente e impone". Ma nel mirino dell’opposizione sono finiti anche altri membri della giunta. "L’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, non ha voluto rivelare lo stato di avanzamento dei vari progetti e interventi di manutenzione previsti da qui alla fine dell’anno – aggiunge la Ubaldi -. Il sindaco Andrea Michelini si irrita sostenendo che non accetta di essere dichiarato bugiardo. Abbiamo solo affermato che non corrisponde al vero che un progetto per parco Europa non c’è, perché non si spiegherebbe come mai, per quel progetto, siano state previste risorse dei cittadini fin dal luglio scorso per 450mila euro. Ci torna in mente – osserva ancora - che nella tarda primavera scorsa abbiamo presentato una interrogazione per sapere se era vero che la maggioranza avrebbe chiuso al traffico il corso di sabato pomeriggio. In quella occasione, siamo state tacciate dall’assessore al commercio, Stefania Stimilli, di riportare chiacchiere da bar".