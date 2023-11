Parco Europa, il sindaco dice sì a una assemblea pubblica

"Domani alle 21.15, a Palazzo Volpini, l’amministrazione incontrerà la cittadinanza per un confronto sulla riqualificazione del parco Europa. L’incontro è aperto a tutti e sarà l’occasione per chiarire ogni aspetto relativo ai lavori che si reputeranno necessari per migliorare questo luogo". Lo ha annunciato ieri il sindaco Andrea Michelini, che ha così accolto l’invito formulato da Paolo Falaschini (presidente del comitato di quartiere Europa) sulle nostre colonne riguardo all’intervento previsto nell’area verde di Porto Recanati e contestato da alcuni residenti della zona. Proprio nei giorni scorsi, Falaschini e altri abitanti del quartiere avevano avuto un primo confronto con il sindaco Michelini, ma lì avevano espresso contrarietà all’ipotesi di installare nel parco bar e campi da gioco. Non solo, avevano pure chiesto di far recintare l’area verde e chiuderla di notte.

Intanto, tra chi contesta l’intervento di riqualificazione (da ben 450mila euro) c’è Rosalba Ubaldi, attuale capogruppo di minoranza con Centrodestra Unito. "Temo che la giunta Michelini abbia il progetto ormai pronto sul parco Europa – afferma la Ubaldi –, tuttavia sarebbe stato opportuno parlare prima in Consiglio comunale, invece tale passaggio è stato bypassato. Perciò, lunedì mattina ho fatto l’accesso agli atti per avere la documentazione. Infatti, il mio sospetto è che il progetto di riqualificazione del parco sia in realtà lo stesso presentato nel 2021 (in convenzione con il Comune di Monte San Giusto) per ottenere i fondi del Pnrr, ma poi non accettato – aggiunge ancora –. Tra l’altro, non è la prima volta che l’amministrazione si muove a cose fatte, perché così ha fatto col biciplan: a dicembre 2022 ha affidato l’incarico al progettista Alessandro Tursi, fissando per il 30 novembre di quest’anno l’approvazione e prevedendo gli appalti per il prossimo mese". Tornando al parco Europa, la Ubaldi non nasconde nemmeno quali sono secondo lei i problemi: "Là bisogna per forza intervenire, in quanto è poco illuminato e c’è da potare le piante secche. Personalmente, non mi fa impazzire l’idea di realizzare una recinzione, costerebbe uno sproposito. Piuttosto farei svolgere dei controlli serrati alle forze dell’ordine, oltreché installare delle telecamere di videosorveglianza".

Giorgio Giannaccini