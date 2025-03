"Parco Europa, scelte condivise e prese con esperti"

"Le opposizioni hanno sempre avuto pieno accesso a tutti gli atti con copia integrale dei progetti e, in alcuni casi, hanno partecipato agli incontri che l’amministrazione ha organizzato. Non possono dunque fingere sorpresa o dissenso tardivo rispetto a decisioni condivise e discusse apertamente". Così il sindaco Andrea Michelini risponde alle polemiche che i gruppi di minoranza e il Pd locale avevano lanciato negli ultimi giorni, in merito all’abbattimento di svariati pini tra il parco Europa e corso Matteotti, a Porto Recanati. "È con grande rammarico che stiamo percependo diverse polemiche sull’inizio dei lavori nel parco Europa – afferma il primo cittadino portorecanatese –. Nel progettare i lavori di riqualificazione del parco pubblico sono state recepite gran parte delle osservazioni mosse dalla cittadinanza nell’incontro organizzato ad autunno del 2023. Le misure di abbattimento di alcune piante che insistevano nel sito sono state assunte in esito a relazioni di tecnici specializzati – sottolinea Michelini, per placare le polemiche –, che ne hanno valutato stato di salute, ciclo vitale e sicurezza per i frequentatori del parco. In ogni caso il progetto prevede piantumazioni compensative di un numero ancora più consistente di alberi". Oltre a ciò, il sindaco parla anche delle potature e degli abbattimenti previsti in corso Matteotti. "La stessa cosa vale per le potature degli alberi del corso – riprende Michelini –. Anche in questo caso, gli interventi sono stati realizzati con il supporto di agronomi che hanno valutato la necessità di eseguire potature e, nei casi di accertata pericolosità, abbattimenti mirati. Ne seguirà la cippatura delle radici e messa a dimora di nuovi alberi. Leggere continuamente commenti sui social di persone disinformate sulla materia – osserva ancora –, nonché prive di competenze specifiche, sta diventando di conseguenza abbastanza svilente. È giunto il momento di non abbandonarsi a illazioni o a offese molto pesanti, che non potranno più essere tollerate. Invitiamo tutti a essere più cauti nei giudizi e a evitare il dileggio personale, come invece purtroppo sta avvenendo in questi giorni". g. g.