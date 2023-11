Parco Europa, volantini per il no ai lavori

di Giorgio Giannaccini

"Difendi il verde del parco Europa. Partecipa oggi (ore 21.15) all’assemblea pubblica richiesta dai cittadini e aperta a tutti, nel Comune di Porto Recanati. Per dire: no alla cementificazione del parco, alla sottrazione del verde, alla costruzione di bar, bagni, palco e campetti. Sì alla riqualificazione del verde e dell’arredo urbano, al miglioramento della sicurezza e della pulizia e ai servizi igienici esterni all’area verde". Questo recita il volantino che alcuni residenti del quartiere Europa, ieri, hanno distribuito lungo i negozi e nelle cassette postali della città per sensibilizzare il tema e cercare così la massima partecipazione della popolazione, in vista dell’assemblea pubblica di stasera. Insomma, si fa sempre più accesa a Porto Recanati la questione del progetto di riqualificazione del parco Europa (dal costo di 450mila euro), intervento annunciato dall’amministrazione comunale ma di recente contestato da alcuni residenti della zona. Va ricordato che la scorsa settimana Paolo Falaschini (presidente del comitato di quartiere Europa) e altri abitanti della zona si erano confrontati con il sindaco Andrea Michelini e l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti, e lì avevano espresso contrarietà all’ipotesi di installare nel parco bar, bagni pubblici e campi da gioco. E anzi, avevano chiesto di far recintare l’area verde e di chiuderla di notte, per via dei tanti problemi che avvengono soprattutto a tarda ora (tra cui la presenza di vandali e nomadi). A quel punto era scattata sulle nostre colonne la replica dell’assessore Riccetti, che aveva ribadito la posizione dell’amministrazione. Tuttavia, Falaschini sempre sul Carlino aveva invitato il sindaco Michelini a organizzare un’assemblea cittadina per chiarire tutti gli aspetti del progetto. E alla fine, il primo cittadino ha accolto l’invito convocando per oggi l’incontro. Di certo, ora gli abitanti del quartiere Europa saranno decisi a far sentire le proprie ragioni al Comune.