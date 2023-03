Parco giochi orizzontale nella via chiusa al traffico Rinnovato il contributo per ludoteca e centro giovanile

L’idea è quella di realizzare un "Parco giochi orizzontale" ed è stata proposta dall’Amministrazione comunale da Ettore Sbaffi titolare della "Fattoria didattica l’Arcobaleno" di Montefiore di Recanati. Il progetto prevede di realizzare nella via chiusa al traffico, che collega Fonti San Lorenzo a via Aldo Moro, confinante con la scuola d’Infanzia, un evento dal sapore ecologico e di animazione. Infatti, dopo una serie di incontri per informare e coinvolgere gli abitanti del quartiere, ci sarà il coinvolgimento della cittadinanza per la pulizia della strada e il tracciamento del percorso dei giochi e poi, successivamente, una serie di eventi aperti a tutti per colorare il parco giochi. A dire il vero un’esperienza similare è già da due anni che viene organizzata, con grande successo, nel quartiere di Castelnuovo dove addirittura c’è proprio una "Via dei Giochi" dove sull’asfalto sono disegnati molti giochi (matematica, alfabeto, giochi logici, campana, figure di animali che stimolano l’immaginazione), dotata di una pedana di salto in lungo, una pista per biciclette, pattini e monopattini e alcune segnalazioni utili per l’educazione stradale. Qui a fine giugno, con la chiusura della scuola, si svolge l’evento "Tana liberi tutti" con tanti giochi popolari e una golosa merenda. Sempre a favore dell’aggregazione giovanile e delle attività rivolte ai minori in questi giorni è stato rinnovato l’impegno economico per l’erogazione del contributo di 17.250 euro a favore dell’associazione di volontariato "Centro culturale Fonti San Lorenzo" per la gestione della ludoteca e del Centro di aggregazione giovanile.