"Parco, il Comune non può pagare gli stati di avanzamento dei lavori"

"Irregolare che il Comune paghi il secondo stato di avanzamento dei lavori per il parco Norma Cossetto". Dimitri Papiri (Kleos) a questo progetto dedica da tempo parecchia attenzione: ai ritardi nel ruolino di marcia (doveva essere ultimato lo scorso agosto) e alle somme liquidate da palazzo Sforza alla ditta appaltatrice. "Il secondo stato avanzamento lavori non può essere pagato perché non sta in bilancio – sostiene Papiri – non figura nelle spese di capitale, nelle entrate e negli impegni di spesa che stanno utilizzando. Le somme per il parco risultano invece nel bilancio nell’anno precedente, quindi in Comune stanno violando il principio di competenza potenziata, che è alla base della riforma contabile del 2011. Stanno mettendo in pratica una cosa vietata che si chiama ‘residui tecnici’, pagando cioè come residuo qualcosa che residuo non è, semplicemente perché non si è mai generato". Ricorre al paragone del portafoglio: "Il bilancio funziona come un portafoglio e in quello del 2023, per una dinamica e una gestione irregolari, non è stato inserito con lo strumento tecnico del fondo pluriennale vincolato l’impegno di spesa per i giardini Norma Cossetto. Quindi lo stato di avanzamento approvato dal Comune con determina del 17 aprile non può essere pagato perché tecnicamente non ce l’hanno in bilancio". Ricorda Papiri che "peraltro l’ammontare del progetto oggi è abbastanza sconosciuto. Nasce come idea da 800mila euro nel 2019, i lavori poi salgono a 2.175.00 euro da fare in sei stralci di cui il primo da 200mila che in seguito viene modificato e portato a 350mila e compare nel piano delle opere pubbliche finanziato con l’introito degli oneri di urbanizzazione. L’appalto viene assegnato a giugno 2022 e con una variante il costo aumenta a 380mila euro". "Tutto – ribadisce Papiri – viene spesato nel bilancio del 2022 e non trasferito nel documento di previsione del 2023 dove non figura nulla per i giardini, né nelle spese di capitale e nemmeno nelle entrate e nel famoso fondo pluriennale vincolato. Il Comune non può pagare gli stati di avanzamento dei lavori".