Parco lungomare sud, ripartono i lavori

Riprenderanno la prossima settimana i lavori per completare la riqualificazione del parco bambini del lungomare sud. Lo precisa l’assessore Ermanno Carassai, motivando le ragioni tecniche per cui l’intervento è da tempo in stand by. "Motivi di natura tecnica – è la sua precisazione – dovuta al fatto che la legge impone l’analisi della terra rimossa con gli scavi, nel caso si dovesse decidere di trasferirla in altro sito". Nessun problema, invece, se essa fosse riposizionata sul posto. Alcuni campioni sono stati consegnati già da tempo all’ Arpam (Agenzia regionale per la protezione ambientale Marche), che a giorni dovrebbe rendere noti i risultati. Una volta espletato tale adempimento, ove non vi siano impedimenti di natura tecnico-normativa, il Comune provvederà alla rimozione o al riposizionamento e la ditta potrà riprendere i lavori. Entro la primavera, quindi, il parco tornerà ad essere quel "regno per bambini" che tante famiglie e tanti nonni chiedono.

Giuliano Forani