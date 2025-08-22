Parco o parcheggio in via Pirani?. Cresce la protesta tra i residenti

Parco o parcheggio? È la domanda che i più si pongono relativamente a uno spazio verde del rione San Gabriele, a Fontespina, dove le auto entrano indisturbate per parcheggiare sull’erba. Abitudine che si verifica quasi sempre di domenica, quando la zona – in via Pirani – è invasa dai bagnanti a caccia di un posto auto per poi recarsi sulla spiaggia del lungomare nord. Al posto del giardino una spianata di vetture e a niente sono valse, finora, le segnalazioni dei residenti. Si sono sentiti rispondere dalla polizia locale che quell’area non è dotata di segnaletica che vieta alle auto di entrare, dunque non possono essere appioppate multe. Allora avanti con il parcheggio libero e, per certi versi, selvaggio perché nonostante le proteste di chi in quella zona vive e vorrebbe vedere meglio tutelati gli spazi verdi, nessuno ha provveduto a mettere segnali per tenere le macchine fuori dal prato. Tanto, ormai, l’estate è finita e semmai il problema tornerà a proporsi l’anno prossimo. Ma da queste parti non hanno alcuna fiducia che, nel frattempo, qualcuno dell’amministrazione comunale prenda a cuore la questione e dia disposizioni per tutelare lo spazio verde. Basterebbe qualche cartello, una spesa minima per le casse comunali.