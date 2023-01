Parco Pegaso, nuova area giochi Altalene e scivoli per i bambini

Sono stati portati a compimento i lavori per la realizzazione di una nuova area giochi all’interno del parco Pegaso, dedicata ai più piccoli e famiglie, iniziati lo scorso ottobre. Un’opera, che ha previsto delle istallazioni di strutture ludiche con annesse panchine, il tutto progettato per garantirne una fruibilità in sicurezza sia per bambini che genitori, con l’obiettivo di andare ad arricchire la porzione est del polmone verde della città. La superficie interessata dall’intervento è ampia circa 350 metri quadri, e precisamente è situata nella zona che si affaccia su via Giovanni Paolo II, compresa tra il ristorante "Il Braciere" e l’area giochi già esistente. Procede speditamente quindi l’iter di valorizzazione del parco, inaugurato nel 2006 che si estende intorno alla chiesa di Trodica, divenuto simbolo della moderna frazione, dove è già presente campo da bocce, zona pic nic, uno stagno di 250 metri quadri insieme ad una piscina accessibile a pagamento attraverso la vicina area bar e un percorso fitness per gli amanti dell’attività motoria outdoor.

Diego Pierluigi