Parco senza telefono da quasi un mese

Dal 13 dicembre le linee telefoniche della rete fissa degli uffici dell’ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e del reparto Carabinieri Forestali di Visso non consentono di chiamare, né di ricevere telefonate. Il problema, denunciato in una nota diffusa ieri, è "di particolare complessità", non riguarda però la rete mobile e fortunatamente non ha coinvolto la rete degli uffici comunali e di tante altre utenze, tanto che il sindaco Maurizio Spiganti ha riferito che "salvo dei problemi avuti tempo indietro al momento tutto funziona regolarmente e non abbiamo segnalazioni o guasti di rilievo". Diversa invece la situazione per gli uffici diretti interessati, che hanno reso noto che "il guasto si sta protraendo e sta provocando dei disservizi all’utenza che in questo periodo chiama per avere informazioni e chiarimenti sui procedimenti di autorizzazione per la ricostruzione e per i progetti del Pnrr. Il disservizio coinvolge anche il pubblico che vuole ricevere informazioni turistiche, servizio normalmente garantito dal Parco e che è stato impossibile fornire proprio durante le festività natalizie, periodo in cui si registra un picco di richieste su ospitalità e servizi". Il parco è raggiungibile alla mail parco@sibillini.net.

m. p.