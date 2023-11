"Parco, una soluzione proficua"

"La possibilità di aprire il Parco durante le festività natalizie, proposta del Comune che abbiamo accettato con estremo favore, è il segno dell’ottima collaborazione istituzionale tra Direzione regionale musei (Drm) e Comune". Il direttore Drm, Luigi Gallo, interviene sul Parco archeologico di Urbs Salvia, il più grande delle Marche: "Si tratta – prosegue –. Si tratta di una realtà rilevante sotto il profilo archeologico ma anche per l’importanza turistica ed economica che riveste sul territorio e per questo merita una gestione attenta, da condividere necessariamente con il Comune, la Soprintendenza, gli enti di ricerca, la comunità tutta. Nell’incontro di mercoledì è proseguito in modo proficuo il lavoro per la definizione dell’accordo tra Direzione e Comune. Tra i positivi esiti del tavolo di lavoro, anche l’apertura del Parco in occasione del periodo natalizio (dal 7 dicembre al 7 gennaio, ndr) che sarà resa possibile grazie alle risorse messe a disposizione dal Comune. La chiusura invernale del Parco, dettata in parte dalla sostanziale carenza di personale della Direzione regionale, è stata ritenuta utile a garantire la piena fruizione e l’apertura nei mesi primaverili ed estivi, nei quali si registra il maggior afflusso". Quindi, prima del 7 dicembre e dopo il 7 gennaio fino al 28 febbraio, le aperture al Parco saranno contingentate: su prenotazione solo il sabato mattina. "Le criticità rilevate e a cui fare fronte con urgenza sono purtroppo numerose, a partire dalle estese aree chiuse al pubblico in quanto necessitano di interventi di manutenzione straordinaria – riprende Gallo -. Grazie a un primo finanziamento ministeriale di circa 1 milione e 600mila euro complessivi, richiesto allo scopo, a valere sui fondi dei Lavori pubblici 2024-2026, potranno essere avviati, per citare gli interventi più importanti, i lavori sul teatro". "Sebbene al momento i lavori siano alla fase della progettazione e, pertanto ancora non si scorgano che pochi risultati, stiamo lavorando all’ampliamento delle zone aperte al pubblico", conclude la direttrice del Parco, Sofia Cingolani.

Lucia Gentili