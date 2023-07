di Lorena Cellini

Parcometri ‘trappola’ per le auto elettriche. Piccola disavventura per un utente della zona blu, proprietario di un’auto elettrica plug in, quindi ibrida. L’episodio accade il 15 maggio e lui lo racconta in questi giorni sui social cittadini per evitare che qualcun altro paghi la multa per una parziale informazione fornita dal quadro elettronico del parcometro del vialetto nord di piazza XX Settembre. Sullo schermo appare infatti la scritta "ticket gratis per veicoli elettrici". Ma, scopre dopo aver preso la multa dall’ausiliario del traffico che il veicolo, per usufruire del parcheggio gratuito, deve essere al 100% elettrico, il che esclude la categoria delle auto ibride. Lui (A. D. M.) ha interpretato, come avrebbero fatto in tanti, che anche la sua auto rientrava tra quelle che potevano godere della sosta gratuita. Invece è stato multato. Ha pagato ma, siccome la scritta è oggettivamente fuorviante, all’atto del versamento dell’obolo sulla ricevuta della sanzione viene fatta una correzione a penna per inserire la scritta ‘auto non elettrica al 100%’. "Non credo sia legale – scrive – modificare un avviso. Resta il fatto che ho pagato e credo che molte persone, che come me vengono da fuori, possano essere fuorviate da queste indicazioni. Peraltro, parlando con gli ausiliari del traffico mi dissero che, nonostante la poca chiarezza, avrei dovuto pagare ma mi rassicurarono che entro un mese la dicitura sul parchimetro sarebbe stata cambiata. Di mesi ne sono passati quasi due e non è successo niente".