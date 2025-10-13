Pareggio senza reti, fumogeni e proteste

Montefano 0 Civitanovese 0

(4-4-2): Talozzi; Martedì Rosolani, Galeotti, Bernardi; Fossi (15’st Ferretti), Bambozzi, Frulla, Nardacchione (23’st Straccio); Bonacci (25’pt Castignani), Palmucci (37’st Stampella). A disp. Strappini, Grassi, Camilloni, Angelucci, Cingolani. All. Bilò.

CIVITANOVESE (3-5-2): Mandolesi; Martiarena, Cahais, Luciani; Baiocco (31’st Renzi), Lorenzoni, Macarof, Malaccari (23’st Ganev), Franco (37’st Candia); Pitronaci, Handzic (23’st Marini). A disp. Massenz, Romero, Garcia, Fagan, Malavolta. All. Marinelli.

Arbitro: Miletto di Alba Bra.

Note – spettatori 500 circa. Ammonito Martiarena. Ang 2-5. Rec 2’pt e 3’st.

È un pareggio a reti bianche la prima del neo tecnico Marinelli sulla panchina della Civitanovese. Un esito che accontenta maggiormente i locali per via della miglior classifica, mentre i rossoblù ospiti devono ancora una volta rimandare l’appuntamento con la vittoria. La prima frazione è avara di emozioni, la situazione più ghiotta capita a Pitronaci che, lanciato da Macarof, cincischia al momento del tiro e l’occasione sfuma (35’). Da segnalare, sempre nel primo tempo, che la gara è sospesa per alcuni istanti poiché dal settore ospiti vengono lanciati dei fumogeni sul terreno di gioco. Nello stesso momento, compare lo striscione ’Circo Profili’, chiaramente rivolto al patron.

Nella ripresa, Civitanovese pericolosa a 5’, ma Talozzi è provvidenziale sul tiro a volo di Lorenzoni. Poi è Luciani ad andare vicino alla rete con una inzuccata che lambisce la traversa. I viola si fanno preferire nell’ultima parte del match. Da subentrato, l’ex Ferretti vede respingersi un colpo di testa dall’attento Forconesi (29’). Gli adriatici hanno giusto il tempo di replicare con una bella rovesciata di Lorenzoni (34’), dopodiché i viola sciupano una buona occasione con Straccio che manda alto da pochi metri (41’). Nell’extratime, un diagonale di Ferretti termina a lato. Mercoledì, la Civitanovese tornerà in campo per affrontare il Chiesanuova nel ritorno dei quarti di Coppa Italia.

Francesco Rossetti