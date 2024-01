Pareggio tra Montefano e Sangiustese

1

SANGIUSTESE VP

: David; Morazzini (40’ st Calamita), Monaco, Orlietti, De Luca G. (33’ st Stampella); Di Matteo, Alla, Guzzini (17’ st Sindic); Palmucci; Papa (33’ st De Luca E.), Dell’Aquila (23’ st Latini). A disp:: Bentivogli, Pjetri, Postacchini, Toro. All. Mariani.

SANGIUSTESE VP (4-3-3): Monti; Sabatini, Vieira (19’ st Calcabrini), Sopranzetti, Marini; Sfasciabasti (19’ st Palmieri), Omiccioli, Proesmans; Del Brutto, Lattanzi (26’ st Monachesi), Tulli (44’ st Del Gobbo). A disp.: Benedetti, Ferrari, Pigini, Sauchelli, Tombolini. All. Mercanti (Giandomenico squalificato).

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro

Reti: 13’ st Papa, 28’ st Tulli

Alla fine mastica amaro il Montefano per avere tentato di più e con maggior pericolosità la conclusione, la Sangiustese può guardare avanti con fiducia perché non si è mai data per vinta e ha lottato fino all’ultimo. Il Montefano è pericoloso con Dell’Aquila (6’) che non inquadra la porta. Si fa vedere Papa (29’) che calcia sull’esterno, la replica ospite (30’) porta la firma di Sfasciabasti che spara alto. Poco dopo l’occasione più ghiotta del primo tempo: Palmucci (37’) calcia di sinistro con la palla che prende il palo interno e torna in campo. Si va negli spogliatoi sul risultato iniziale.

Al primo acuto della ripresa il risultato si sblocca: cross di Palmucci con Papa (13’) che di testa anticipa tutti e gira in rete. Montefano in vantaggio. La Sangiustese si getta avanti e Sabatini (15’) si fa apprezzare con un bel tiro che termina di poco sul fondo. Da un cross in area (28’) arriva il pareggio, ad Alla sfugge il pallone, se ne impossessa Tulli che si rivela molto abile a girarsi e a calciare in gol a fil di palo. Il Montefano si getta avanti: Palmucci (37’) di testa non inquadra lo specchio della porta e poi lo stesso giocatore imbecca Latini (40’) che solo davanti al portiere calcia debolmente e il pallonetto si trasforma in un passaggio a Monti.