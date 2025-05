Parenti e amici in festa per i cento anni di "Righetta" Marchetti

Un secolo di vita a Savignano, tra le colline di Serrapetrona. Enrica Marchetti, conosciuta affettuosamente da tutti come Righetta, ha festeggiato cento primavere. Ultima in vita di cinque sorelle, nel 1961 ha sposato Marino Boncagni, con cui ha condiviso la vita fino al 2008, quando è venuto a mancare. Neanche dopo il terremoto del 2016, che l’ha costretta a lasciare la sua abitazione, ha voluto allontanarsi dalla sua terra. Oggi vive nelle Sae di Caccamo con il figlio Luigino. Sempre stimata per la sua onestà, sincerità e simpatia, Righetta è stata ed è un punto di riferimento per tutti. La festa per il suo centesimo compleanno è stata una vera e propria manifestazione d’affetto: gli amici, i parenti e gli abitanti della frazione Savignano si sono radunati a Caccamo per farle una sorpresa. Anche il sindaco Silvia Pinzi e la giunta hanno partecipato portando una targa con un messaggio speciale a nome della cittadinanza: "Ti auguriamo di accendere le cento candeline non solo per celebrare la tua vita, ma anche per riconoscere la luce che hai portato in quella dei tuoi familiari e della comunità".