Parete rocciosa pericolante. Un milione per renderla sicura

Sarà messa in sicurezza la parete rocciosa sopra piazza Caduti di Nassiriya, a Monte Cavallo. Il progetto, da un milione e 80mila euro, è stato appena approvato dell’Ufficio speciale ricostruzione e vede il Comune nelle vesti di soggetto attuatore. L’intervento nasce dall’esigenza di preservare il versante orientale: presenta delle criticità con principio di distacco di massi e altri fenomeni che rendono necessarie le lavorazioni. Nello specifico, bisogna ripristinare un tratto del versante che delimita la stretta conca alluvionale del torrente di Valle della Madonna, caratterizzato da scarpate morfologiche di notevole altezza e pendenza.

L’opera consiste nel disgaggio (una tecnica utilizzata per la messa in sicurezza in tempi brevi di una parete rocciosa) dei massi pericolanti, nel rafforzamento delle parti verticali tramite rete e reticolo di chiodature e messa in sicurezza locale di massi pericolanti tramite fasciatura e imbragaggio.

Saranno inoltre installate barriere paramassi a valle, che si andranno ad integrare con quanto fatto dopo il terremoto del 1997.