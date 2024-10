Pari col Monturano, ora il Matelica si rituffa nella Coppa

Tornato da Monturano con un buon punto, il Matelica guarda già ai prossimi impegni. Domani, alle 15.30, arriva l’Osimana per il ritorno dei quarti di Coppa Italia. Al Diana di Osimo, nel match d’andata, vinse la squadra di mister Labriola col punteggio di 2-0. Ai ragazzi di mister Giuseppe Santoni (foto) servirà quindi un’impresa per ribaltare il parziale e portare a casa la qualificazione, anche alla luce del fatto che l’Osimana sta attraversando un ottimo momento di forma (domenica ha vinto 3-1, in casa, contro il Montefano) e ora ha 10 punti in classifica, uno in più del Matelica che l’aveva battuta per 1-0 alla prima giornata di campionato. Da verificare pure le scelte che farà il tecnico dei matelicesi, visti gli infortuni e le non ottimali condizioni fisiche di alcuni elementi, a cominciare dal bomber Mauro Iori che, dopo essere rimasto in panchina contro la Maceratese, ha disputato domenica uno spezzone. In ogni caso, giocata la Coppa, ecco pronta un’altra sfida casalinga: domenica contro l’Urbania. Un match da vincere per tornare a sorridere davanti al proprio pubblico.

m. g.