Pari opportunità e parchi pubblici all’esame del consiglio comunale

Non solo il nuovo piano della sosta. In consiglio comunale a Tolentino, domani sera si parlerà anche di riqualificazione dei parchi urbani, contributo del disagio abitativo, illuminazione pubblica, commissione pari opportunità e consulta delle donne. La consigliera di minoranza Monia Prioretti (Tolentino nel Cuore) presenterà una mozione, sottoscritta anche dai colleghi di Fdi Francesco Colosi, Silvia Luconi e Silvia Tatò, per "la valorizzazione e il pieno funzionamento degli strumenti di partecipazione femminile" nel Comune; impegnerà il sindaco Mauro Sclavi e la giunta a "dare piena attuazione" di questi strumenti, già previsti dal regolamento comunale, "rendendo operativa la commissione pari opportunità, avviando le procedure per istituire formalmente la consulta delle donne e stanziando risorse adeguate al funzionamento di tali organismi (accedendo ai contributi erogati tramite bandi dalla commissione pari opportunità della Regione più volte l’anno)". Silvia Luconi, insieme con gli altri tre, impegnerà invece la giunta a controllare "le sostituzioni dei punti luce fatte su tutto il territorio dalla società Atlantic1 per verificare il corretto montaggio, installazione e tipologia di prodotti montati per appurare eventuali criticità e/o irregolarità da sanare con altre sostituzioni o qualsiasi altra azione che tuteli Comune, Assm e decoro urbano". Alcune sostituzioni non risulterebbero adeguate.

Tra le interrogazioni, il capogruppo di Fdi Colosi chiederà all’amministrazione lo stato di manutenzione e fruibilità dei parchi pubblici, se, quando e come intende riqualificare tali aree e installare giochi inclusivi per bambini con disabilità. Colosi chiederà inoltre, in merito all’inversione di marcia in via delle Cartiere, se sono stati effettuati controlli sull’espletamento dei lavori (qui e in altri cantieri, per verificare il rispetto dei tempi). Lo stesso consigliere vuole sapere inoltre se sono state caricate le domande per il contributo di disagio abitativo per i cittadini che hanno lasciato le proprie abitazioni negli ultimi mesi. Il consigliere di Tolentino Città Aperta Massimo D’Este vuole fare chiarezza invece sull’infortunio a scuola avvenuto nei mesi scorsi alla palestra del Don Bosco. Infine il consigliere del gruppo misto Federico Pieroni presenterà un ordine del giorno per fare in modo che il consiglio comunale censuri il comportamento della maggioranza, che aveva definito "restii" gli uffici dell’ente e ribadisca "il pieno sostegno nell’operato dei dipendenti pubblici". A difesa dei dipendenti comunali era intervenuta anche la Cisl Fp Marche.

Lucia Gentili