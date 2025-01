Pari opportunità in provincia. Ecco la nuova commissione

Si è insediata la nuova commissione provinciale per le pari opportunità. L’organo, composto da undici esperti, avrà il compito di promuovere l’effettiva attuazione del principio di pari opportunità nel territorio provinciale. Promotrice dell’iniziativa è stata la ex consigliera delegata alle pari opportunità, Laura Sestili che, sentito il presidente Sandro Parcaroli, ha avviato l’istruttoria che ha avuto poi il via libera da parte del consiglio provinciale (che ha approvato il relativo regolamento di funzionamento) e dell’assemblea dei sindaci.

La commissione è presieduta dall’avvocato Rosaria Moroni ed è composta dall’attuale consigliera delegata alle pari opportunità, Tiziana Gazzellini; dalla consigliera di parità Deborah Pantana; da tre componenti del consiglio provinciale, Giorgio Pollastrelli e Sandro Montaguti (designati dalla maggioranza) e Stefania Stimilli (designata dall’opposizione). Nel gruppo ci sono anche tre esperte che hanno competenze specifiche in materia di pari opportunità, conoscenza del mercato del lavoro e diritto antidiscriminatorio.

Si tratta di Antonella Ciccarelli, Cinzia Fraticelli e Francesca Serafini; da una rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, individuata nella dottoressa Chiara Marmorè e da una componente delle organizzazioni sindacali, la signora Maria Elena Fermanelli. Dopo la prima seduta di insediamento, la Commissione è pronta per mettersi al lavoro sulle tematiche legate alle pari opportunità e si riunirà una volta al mese.