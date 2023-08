Paris: "I nostri animali lasciati senza acqua"

L’azienda ha 150 mucche e 150 pecore, 10 cavalli e altrettanti asini; sa difendersi abbastanza bene dai lupi che ogni tanto si affacciano sulle alture di quei pascoli, ma deve fare i conti con reti di adduzione idrica vetuste e non funzionanti. A segnalare tali difficoltà è l’azienda Paris di Macereto di Ussita, località Arrete, ma gli stessi problemi vengono vissuti anche dai pascoli vicini. I Paris ne hanno parlato da tempo con il sindaco. La Protezione civile Marche, tramite il dirigente ingegner Stefoni, si è interessata al caso e informa: "Gran parte delle autobotti – fa sapere – è impegnata nelle aree della regione colpite dalle recenti calamità; una, però, è stata messa a disposizione del comune di Visso ed è a servizio anche del territorio vicino". Il problema è che il Comune di Ussita pare non ne abbia mai chiesto l’uso. "Non so perché – dice Giovanni Paris (nella foto) –, non sono mancate le sollecitazioni da parte nostra, ma da parte del sindaco ci sono state solo promesse. Di fatto però stiamo ancora punto e a capo. Ho chiesto anche ai tecnici comunali di intervenire, ma la risposta è stata disarmante: ’Non abbiamo mai avuto disposizioni in materia’".

La conseguenza è che la ditta Paris deve provvedere da sé a portare l’acqua agli animali e i costi, come annota l’avvocato Andrea Natalini che ne segue la vicenda, negli anni 20212022 sono schizzati a circa 200mila euro, con un peso consistente sulla gestione e sull’economia aziendale. "L’acqua alle sorgenti non manca, è la distribuzione ad avere problemi – sottolinea sempre Paris –. I tubi sono tre ma solo da uno sgorgano a stento appena 5 litri al minuto: è possibile, in queste condizioni, soddisfare i bisogni di oltre trecento bestie?".

No, non lo è, e ne è convinta anche l’associazione Tutela e Impresa del presidente Giuseppe Tosoni, la quale si sta interessando a un caso che ha stuzzicato, così pare, anche la curiosità de Le Iene di Mediaset. La domanda, a questo punto, appare quasi banale: è possibile, come si chiedono i Paris e non solo, che non si riesca a rimediare a una iattura provocata dal sisma, in una zona paesaggisticamente importante, animata da allevamenti di qualità e meta di escursioni di comitive che fanno footing o sudano in mountain bike? Una collina che ha tutte le condizioni per essere valorizzata sotto l’aspetto turistico-ambientale, può essere oggetto di polemica perché non si riesce a riattivare una rete idrica per dissetare pecore, mucche, asini e qualche runner di passaggio?

Giuliano Forani