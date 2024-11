Parità di genere, arriva il bollino rosa per la Meridiana

La cooperativa sociale Meridiana è tra le 45 aziende marchigiane premiate col bollino rosa, certificazione per la parità di genere. A ritirare il premio è stata la direttrice generale Barbara Vittori (foto): "Essere una cooperativa multiservizi si traduce spesso nella difficoltà di dover gestire più aziende in una – ha sottolineato –, dal momento che ogni settore in cui si opera ha una propria quota di mercato in cui inserirsi, una normativa specifica che la regolamenta e differenti tipi di professionalità da formare. Il tutto deve essere svolto impiegando una percentuale minima prevista per legge, almeno il 30%, di dipendenti appartenenti alla categoria delle persone svantaggiate come invalidi fisici o psichici". Certificare un mondo così complesso per le cooperative sociali può rappresentare una sfida maggiore rispetto ad altri tipi di aziende. Meridiana si è avvalsa, per il proprio percorso di certificazione, del contributo di Unioncamere che, con un avviso pubblico, ha sostenuto servizi di assistenza tecnica e accompagnamento proprio per la certificazione della parità di genere. Contro ogni forma di discriminazione, anche linguistica, è stato aggiornato lo statuto sociale, scegliendo di equilibrare in ogni articolo l’uso dei termini maschili e femminili o preferendo termini impersonali.