Parità di genere, premi alle scuole

Una convenzione con l’obiettivo di sviluppare attività congiunte sul tema della diffusione della cultura della parità di genere tra le nuove generazioni: è stata sottoscritta dal rettore Unicam Graziano Leoni, dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico e dalla presidentessa dell’Osservatorio di genere Claudia Santoni durante la premiazione del concorso didattico nell’ambito del progetto "Sulle vie della parità nelle Marche", promosso dall’università di Camerino con l’Osservatorio di genere.

Per la sezione Donne e lavoro, il secondo premio è andato alla classe 3C del liceo scientifico e classico Leopardi di Recanati; mentre il primo primo è stato conferito a un lavoro corale dell’Istituto Trillini di Osimo (infanzia Girotondo, primaria Passatempo, primaria Padiglione e secondaria di I grado Leopardi). Nella sezione Percorsi primo premio assoluto alla 3A dell’istituto Paladini di Treia. Per la sezione Michela Murgia, hanno conquistato il primo premio assoluto le classi 3D e 3E dell’istituto Trillini di Osimo. Per la sezione Stem, il primo premio è andato alla 5A della primaria plesso Monterado dell’istituto Nori de’ Nobili, mentre il secondo alle classi 1ª e 2ª della secondaria di primo grado della My School di Civitanova. Infine, una menzione speciale è stata conferita sempre alle classi 1ª e 2ª della My School.

Il concorso, promosso dall’Osservatorio di genere, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale, in collaborazione con Toponomastica femminile, Unicam, l’Ats 15 di Macerata, la casa editrice Settenove, Cgil, Cisl, Uil, Coop Alleanza 3.0, rappresenta un punto di riferimento per la didattica inclusiva e attenta alle differenze di genere nelle scuole marchigiane.