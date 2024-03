Parità di genere. Se ne parla col Cif

Per celebrare la Giornata della Donna, la sezione comunale di Matelica del Cif, il Centro italiano femminile, ha organizzato per domani alle 15,30 presso il teatrino parrocchiale della concattedrale di Santa Maria Assunta un incontro per riflettere su argomenti di attualità relativi alla parità di genere. Due le relatrici per l’evento: la professoressa Morena Torreggiani, che parlerà di "Uguaglianza e differenza: la difficile cittadinanza delle donne", e l’ostetrica Maria Teresa Gervasio, che affronterà il tema "Camminiamo ‘insieme’ per il territorio: i servizi del consultorio a Matelica".