Parità di genere, Unicam al top

Unicam si piazza al primo posto per la parità di genere tra laureate e laureati. Mentre per dimensione, con il maggiore e minore Indice globale di parità di genere, si colloca al terzo posto tra i piccoli atenei. E al quinto posto nazionale, alle spalle delle università di Messina, Napoli Pathenope, Roma Foro Italico e Teramo. Sono stati resi noti i risultati elaborati dall’Osservatorio Talents Venture su dati Mur. "E’ un dato che ci rende orgogliosi e che premia il lavoro svolto da tutta la governance Unicam su un tema a me molto caro", dice il rettore Claudio Pettinari, ripercorrendo l’introduzione del Bilancio di genere o le linee guida per l’utilizzo del linguaggio di genere.