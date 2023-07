"Parla come magni", rassegna dialettale

Prosegue domani, dalle 18 alle 20, "Parla come magni", la rassegna letteraria dedicata al vernacolo e agli autori che scrivono storie nei dialetti marchigiani, inserita nel cartellone del "Festival del dialetto" che nelle prime tre domeniche di luglio prevede, alle 21.30, spettacoli in vernacolo della rassegna teatrale "S’illumina la piazza". Dalle 18, quindi, nel centro storico del borgo della ceramica e precisamente da "U girò" (dietro piazza Umberto I) si potrà assistere alle presentazioni dei libri "Me sa mijj’anne" di Silvano Fazi e "Lu pringipittu" di Agostino Regnicoli (Vydia Editore), "La Torretta de Gabbià" di Manlio Massini (Giaconi Editore) con la presenza di Elena Massini e "Pinzieri" di Toto Fusari. Seguirà, alle 21.15 in piazza Umberto I, la commedia "La vecchiaia è più tranquilla se la passi a Villa Arzilla", di Pietro Romagnoli, messa in scena dalla compagnia teatrale "Lucaroni" di Mogliano, a cura di La Giovane Agorà.