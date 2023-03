"Parlando con voi" al Magma: mostra-installazione di 30 fotografe

Il Museo Archivio Grafica e Manifesto Magma ha allestito nell’Auditorium Sant’Agostino "Parlando con voi. Immagini e parole di trenta fotografe italiane", in collaborazione coi Teatri di Civitanova e Afip International. Un’esposizione multimediale attraverso le riflessioni di 30 fotografe: Paola Agosti, Silvia Amodio, Martina Bacigalupo, Maria Vittoria Backhaus, Isabella Balena, Mariarosa Toscani Ballo, Giovanna Borgese, Francesca Brambilla, Serena Serrani, Monika Bulaj, Silvia Camporesi, Marianna Cappelli, Lisetta Carmi, Carla Cerati, Isabella Colonnello, Patrizia della Porta, Paola di Bello, Cristina Ghergo, Bruna Ginammi, Silvia Lelli, Antonella Monzoni, Francesca Moscheni, Giulia Niccolai, Cristina Omenetto, Donata Pizzi, Susanna Pozzoli, Leonilda Prato, Giada Ripa, Paola Salvioni Martini, Lori Sammartino e Daniela Tartaglia. Il progetto propone la voce delle fotografe in un’intervista trasmessa su video dedicati. La mostra è aperta fino al 31 marzo, sabati e domeniche dalle 17 alle 20, gli altri giorni visite guidate per gruppi e scuole su prenotazione scrivendo a [email protected] L’evento porta la firma di Enrico Lattanzi, direttore del Magma, dell’Associazione Fotografi Italiani Professionisti (Afip International) con Daniela Tartaglia, curatrice, e le fotografe Francesca Brambilla, Serena Serrani, Marianna Cappelli, Isabella Colonnello, Patrizia della Porta, Cristina Ghergo, Bruna Ginammi, Silvia Lelli, Susanna Pozzoli, Paola Salvioni Martini e Lucia Covi, coautrice del libro che ha ispirato il progetto.