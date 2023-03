"Parlano male di noi del passato ma presenziano alle nostre opere"

"Mi si accusa di aver amministrato in modo vergognoso e di aver ‘maltrattato la cosa pubblica’ per poi pavoneggiarsi, presenziando a iniziative che sono frutto di quella stessa amministrazione. Domenica, Porto Recanati sarà ancora una volta ospite di Tipicità". Non si è fatta attendere la replica dell’ex assessore al Turismo e al bilancio Angelica Sabbatini, ora consigliere di Centrodestra Unito, nei confronti del sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini. "Nel 2019 abbiamo presentato il brodetto alla portorecanatese insieme ai ristoratori, che nel frattempo sono diventati "Accademia del Brodetto", partecipato agli incontri con la stampa nazionale e show cooking – prosegue la Sabbatini –. Nel 2020, su mia proposta, Porto Recanati viene inserito come tappa del Grand Tour delle Marche. Il lavoro fatto in passato non è così tanto deprecabile se lo si continua ancora a ‘sfruttare’. Stessa cosa per la Grand Fondo Nibali, oggi 5000Marche, che si svolge a Porto Recanati proprio per l’insistenza e la caparbietà di chi vi ha preceduto che vedeva nella manifestazione un’occasione di nuovo trend turistico (bike) – osserva ancora –. E si potrebbe continuare nell’elenco delle cose fatte e per le quali ancora si raccolgono i frutti. Non ho capito su che basi si definisce scarsa la mia attenzione sul futuro di Porto Recanati. Non lo è di certo, se paragonata a un ufficio Iat ancora inutilizzabile". In tutto ciò, l’ex assessore Sabbatini lancia anche una frecciatina all’attuale amministrazione: "A oggi non si parla ancora di approvazione del nuovo bilancio. Lo scorso anno l’assessore Loredana Zoppi ha motivato il ritardo con l’assenza del segretario comunale e i maggiori costi fissi. Quest’anno ci aspettavamo tempi più brevi. Alla fine del 2023 saremo già quasi a metà mandato e non c’è ancora nessun progetto incisivo e determinante per il futuro: pensate quindi a fare non a criticare chi ha fatto perché alla fine del mandato sarete giudicati su quello".

g. g.