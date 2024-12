Parola di Marca, ecco i vincitori: "L’umanesimo esiste ancora"

Premio alla carriera ad Umberto Piersanti. Il riconoscimento al noto poeta civitanovese è stato assegnato all’evento conclusivo della prima edizione di Parola di Marca, rassegna culturale parte della più vasta iniziativa "Radici in valigia" organizzata dall’associazione Italea e promossa dai ministeri dell’istruzione e degli affari esteri. Il gran finale si è tenuto venerdì nell’auditorium dell’Iis Bonifazi alla presenza di studenti, artisti, cantautori e di Cristina Romiti, moglie del compianto poeta e filosofo civitanovese Antonio Santori, alla cui figura era dedicato il concorso. Questi i vincitori: Johny Rojas, per il testo della canzone "Marchigiano Doc", e Nafsa Anzum per la poesia, si sono aggiudicati la sezione dedicata agli studenti marchigiani delle superiori. Per le associazioni e i personaggi che operano nel mondo della cultura, i riconoscimenti sono andati a Guido Garufi per la provincia di Macerata, Philosofarte per Fermo, l’associazione culturale Versante per Ancona, Mons Abbatis per Urbino, Espace Art Essentiel per Ascoli. Proclamate la poesie dall’attrice Letizia Bellabarba, poi spazio agli artisti Lucio Matricardi, Bip Gismondi e Julian Corradini: "La cosa più importante – ha detto Corradini, vicepresidente di Italea Marche – è stata vedere tanti ragazzi ascoltare poesie e canzoni, battere le mani, cantare". Soddisfatto anche il presidente del premio, il professore e poeta Antonio Malagrida: "Questa è la dimostrazione che l’umanesimo può ancora esistere. È fondamentale che la scuola apra le porte alla musica".