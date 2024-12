"Parola di Marca", finale del premio: "Quest’anno spazio alle scuole"

Gran finale, all’auditorium dell’istituto scolastico Bonifazi, per la prima edizione del premio "Parola di Marca". Venerdì, alle 14.30, si terrà l’evento conclusivo dell’iniziativa dedicata alla figura di Antonio Santori, poeta, filosofo e saggista civitanovese scomparso nel 2007. Il Premio "Parola di Marca" si inserisce all’interno del progetto "Radici in valigia" dell’associazione "Italea Marche", promosso dai Ministeri degli Affari esteri e della Cultura per restituire la propria storia ed identità territoriale ai cittadini sparsi per i 5 continenti. Sulla scia di altre iniziative organizzate in regione da "Italea Marche", "il premio è una preziosa occasione per narrare il territorio marchigiano – afferma Antonio Malagrida, poeta marchigiano e presidente del premio - attraverso il linguaggio poetico e per rendere omaggio a realtà che contribuiscono virtuosamente alla cura e alla condivisione del patrimonio che costituisce le nostre origini. Insieme a Julián Corradini, cantautore e vicepresidente Italea Marche, lo abbiamo dunque strutturato e organizzato così: verranno premiate associazioni e personalità che da anni si occupano di ricerca e cultura della parola poetica (una per ogni provincia), attraverso attività letterarie artistiche e sociali. Una specifica sezione sarà poi dedicata agli studenti delle scuole superiori con un testo-poesia ed un testo-canzone che risulteranno vincitori di un contest lanciato tra le nuove generazioni. A seguire, ecco un riconoscimento alla carriera ad un poeta marchigiano". Il premio entra quindi nelle scuole perché "c’è la necessità di una riflessione sul valore della parola ed in particolare della parola poetica, come atto fondante la conoscenza, strumento di dialogo e creatività". Nel corso del pomeriggio, è previsto anche un incontro con diversi cantautori.

"È nostra intenzione – aggiunge Malagrida – proporre nelle scuole il concetto che una canzone, oltre che divertire, può raccontare cose importanti, essere strumento di analisi e di riflessione, veicolare valori costruttivi per l’individuo e per il bene comune. La dedica ad Antonio Santori? Egli era esattamente su questa linea oltre trenta anni fa. La sua prematura scomparsa ha portato via una figura eccezionale dal panorama culturale italiano".

Francesco Rossetti