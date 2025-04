"Parole che fanno bene": nasce il glossario digitale

Sala gremita al cineteatro Cecchetti per la presentazione del progetto "Parole che fanno bene", promosso dall’assessorato alle politiche giovanili e dal tavolo per la salute e il benessere dei giovani del Comune di Civitanova. Al centro della serata il lancio del glossario digitale disponibile su parolechefannobene.it: uno strumento pensato per favorire un linguaggio condiviso e consapevole su temi come la salute, il benessere e la crescita delle nuove generazioni. La serata è stata condotta dalle giovani Caterina Potalivo e Veronica Pozzi del Collettivo Giovani Unirà, con gli interventi di alcuni membri del tavolo: Flavia Trabalzini, che ha coordinato il progetto, don Emilio Rocchi, parroco di Santa Maria Apparente, e Paolo Nanni, del dipartimento dipendenze patologiche Ast Macerata. Presente anche l’assessore alle politiche giovanili Francesco Caldaroni, che ha ribadito il sostegno dell’amministrazione al tavolo, definendolo "uno spazio permanente e autorevole di confronto tra scuole, enti, professionisti e associazioni". Molto applaudito l’intervento del filosofo e performer Cesare Catà, che ha restituito centralità e potere al linguaggio, ricordando con ironia e forza comunicativa che le parole non sono mai neutre, ma strumenti di trasformazione. Il coordinatore del tavolo Andrea Foglia ha chiuso la serata con una riflessione intensa sul valore della comunicazione, in particolare con i più giovani.