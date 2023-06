Parole e musica alla biblioteca statale

Appuntamento alla biblioteca statale in via Garibaldi domani, alle 18.30, per la Festa della musica. Andrea Yanez Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini proporranno "Books stories tunes", una produzione dedicata al mondo della letteratura contemporanea che si pone come nuovo modello di fruizione e divulgazione del libro e della lettura. Brani per lo più strumentali, composizioni originali che mescolano chitarra acustica e chitarra elettrica, suggeriranno al pubblico un’ambientazione sonora che esalti le immagini suggerite dalle parole di sei capolavori della letteratura contemporanea: "Le città invisibili", "La chimera", "L’opera al nero", "L’alchimista", "Il profumo", "La maga delle spezie".