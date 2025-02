"Parole in Natura", incontro con Lalli al Cag di Corridonia

Prosegue il progetto "Incontro tra natura, lettura e teatro", un’iniziativa finanziata dal Bando Educare alla Lettura 2023 della piattaforma "Cepell" e dedicata alla promozione della lettura attraverso attività innovative e coinvolgenti. Il prossimo appuntamento è per venerdi al "Cag" di Corridonia con il laboratorio "Parole in Natura" con Gianluca Lalli (foto). Il 5 marzo a San Severino c’è "Il Cantafavole: laboratorio di lettura e musica" all’istituto Tacchi Venturi. Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti a docenti e appassionati di ogni ordine e grado. I partecipanti potranno ottenere l’attestato di partecipazione rilasciato dall’A.I.M.C, ente accreditato presso il M.I.U.R. Per partecipare agli eventi, i docenti possono iscriversi tramite un’email a aimc.regionemarche@gmail.com.