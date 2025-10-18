Parole, musica e memoria. I premiati di Humanities

Parole, musica e memoria nella serata conclusiva della terza edizione del Premio letterario Humanities, nella cornice del Macerata Humanities Festival a tema "La forza del dialogo. Saperi e pratiche per la vita comune". Ad accompagnare la cerimonia al teatro della Filarmonica, dedicata allo studente e poeta Pietro Polverini, la musica di Lorenzo Sbarbati, le parole della poetessa e docente Renata Morresi e le letture dell’attore Andrea Pierdicca. Tutto in uno spazio, come sottolineato dal rettore John McCourt, in grado di accogliere le nuove generazioni e le loro parole.

I giovani autori delle categorie Poesia e Narrativa, suddivise tra studenti universitari e delle scuole superiori, sono stati premiati dalla giuria composta da Renata Morresi, Evita Greco, Costanza Geddes da Filicaia e Fabiola Branchesi. Per la poesia universitaria, primo posto per Melanie Bolognini (Unimc), seguita da Lucilla Fantini e Claudia De Palma. Nella categoria degli istituti superiori, primo premio a Giulia Carloni dell’Istituto Varano-Antinori di Camerino, seguita da Giada Pietrogiovanna e Lucia Giovagnotti.

Nel mezzo, la riflessione della scrittrice irlandese Catherine Dunne sulla centralità del dialogo, a partire dalla pacificazione raggiunta in Irlanda dopo decenni di tragici conflitti. "Le lezioni sono chiare. Non arrendersi. Insistere. Parlare con chi si disprezza" ha sottolineato.

Per la narrativa universitaria, primo è Marco Mariani (Storia e Archeologia per l’Innovazione), seguito da Maria Sofia Proserpio e Alessio Bracciatelli. Tra gli istituti superiori, primo premio alla classe 4A del liceo Stella Maris di Civitanova, rappresentata da Viola Clariond, seguita da Alice Petrozzi e Camilla Novelli.