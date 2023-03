"Parolin vicino a tutti i terremotati"

di Lucia Gentili

Domenica, alla basilica di San Nicola, arriva il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Presiederà la messa delle 18.30 per la Festa del pane, nella quarta domenica di Quaresima. "Un onore per noi e per la città", spiega la comunità agostiniana. "Il 7 dicembre 2021 sono stato invitato in Vaticano da padre Bruno (Silvestrini, custode del Sacrario apostolico, che in passato è stato per tanto tempo nella basilica di Tolentino, ndr) per i quarant’anni della sua ordinazione sacerdotale – racconta il priore, padre Gabriele Pedicino -. A presiedere la messa di questo anniversario era proprio il cardinale Parolin; lì ho maturato l’idea di invitarlo, o per la Festa del pane o del Perdono di San Nicola, che segnano il cammino del santuario. Qualche mese fa ho inoltrato la richiesta alla segreteria di Stato. E ci è stato confermato il sì. Non possiamo che esprimere riconoscenza e gratitudine al Signore. Credo che per tutta la città sia un onore accogliere un cardinale stretto collaboratore del Papa, a testimoniare la vicinanza a Tolentino, ancora segnata dal terremoto". Malgrado domenica mattina il cardinale abbia già un’altra celebrazione a Roma, non è voluto mancare, proprio per esprimere la vicinanza della Chiesa a città colpite dal sisma come questa. Da mercoledì a oggi si sono svolte le "Quarantore", mentre da domani alle 18.30 prende il via la Festa del pane, sentita dai fedeli e dalla cittadinanza, tramandata nei secoli; dai primi vespri si potranno ricevere l’indulgenza plenaria e il pane benedetto. Domenica in tutte le messe (8.30, 10.30 presieduta da padre Giustino Casciano, priore provinciale degli agostiniani, 12 e 18.30) ci sarà il pane benedetto. "I ’panini benedetti’ sono un segno particolare della devozione al santo, legati a un episodio della sua vita – spiegano dal santuario -. San Nicola, gravemente malato, ottenne la grazia della guarigione per intervento della Vergine Maria che, apparsa in visione, gli aveva assicurato: “Chiedi in carità, in nome di mio Figlio, un pane. Quando lo avrai ricevuto, tu lo mangerai dopo averlo intinto nell’acqua, e grazie alla mia intercessione riacquisterai la salute“. Il santo non esitò a mangiare il pane ricevuto in carità da una donna di Tolentino, riacquistando così la salute. Da quel giorno San Nicola prese a distribuire il pane benedetto ai malati che visitava, esortandoli a chiedere la protezione della Vergine Maria".