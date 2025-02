Parrucchiera da più di mezzo secolo

Dopo 54 anni di attività, va in pensione la parrucchiera Irene Pecorari (nella foto).

Il suo salone, nel quartiere di Fontespina (in via Colombo 427), non abbasserà la saracinesca perché nel frattempo l’attività è stata rivelata da una nuova gestione, ma Pecorari tiene a salutare tutti i clienti che l’hanno accompagnata in oltre mezzo secolo di onorato servizio. Nel suo salone si eseguivano tagli a uomo e donna e Pecorari, con la sua solarità e disponibilità, è stata un punto di riferimento per tutto il rione e non solo. "Prima – racconta Irene Pecorari – non si fissavano gli appuntamenti, quindi era tutto diverso. Diciamo che c’era più "baldoria". Infatti ricordo quando la gente veniva qui da Porto Potenza con la bicicletta, erano davvero bei tempi. Dal 1970 ad oggi ho cercato sempre di farmi volere bene dai clienti, mostrando un carattere solare e lavorando sempre in maniera onesta. Sono lieta di aver lasciato un bel ricordo".

f. r.