Parrucchiere, carrellisti e addetti alla stampa

Un parrucchiere per signora con esperienza nella realizzazione del colore e della piega. (codice offerta 327917, scadenza 19 dicembre). Inviare il curriculum a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche. Tipografia di Macerata cerca operai addetti alla stampa e finitura, esperienza preferibile ma non indispensabile. Età 18-45, richieste patente B e auto propria (codice offerta 4094511, scadenza 17 dicembre). Inviare il curriculum all’indirizzo: centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta. Azienda settore cartario cerca apprendisti carrellisti preferibilmente in possesso della patente per la conduzione del muletto. Richiesta la disponibilità a lavorare su tre turni (anche notturno). Sede di lavoro: Tolentino (codice offerta 151473, scadenza 22 dicembre. Inviare il curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it.