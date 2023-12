Parte del centro senza corrente: "Pronti a chiedere i danni"

Protestano i commercianti del centro, che oggi rischiano di rimanere senza energia elettrica per via di un intervento di manutenzione. E qualcuno minaccia di chiedere i danni. Il black out, comunicato mercoledì dalla società E-distribuzione con i volantini gialli, dovrebbe durare dalle 10 alle 15.30, e riguarda via Don Minzoni, via Pescheria Vecchia e parte di piazza della Libertà. "Ma è un danno enorme per le attività di questa zona – spiega l’avvocato Maria Letizia Ciccarelli, a cui si sono rivolti alcuni commercianti –. Il venerdì prima di Natale è uno dei giorni più rilevanti per queste attività, che fanno anche orario continuato per venire incontro alle esigenze della clientela. Anche per i nostri studi legali è un problema non poter usare i computer nell’ultimo giorno utile prima delle feste". Mercoledì alle 13 l’avvocato Ciccarelli ha inviato una lettera tramite posta elettronica certificata alla società energetica, e alcuni commercianti hanno cercato di mettersi in contatto con il numero sul volantino, ma finora senza successo. "Voglio sperare che l’interruzione di corrente, se ci sarà, sarà magari per pochi minuti, e non per tutto il lasso di tempo indicato nella comunicazione. Altrimenti chiederemo un risarcimento dei danni: non è pensabile che i negozi stiano con le luci spente e senza cassa venerdì 22 dicembre. Tra l’altro, nel volantino è scritto che la comunicazione sarebbe dovuta arrivare entro il 19, invece è stato affisso nella tarda mattinata del 20, lasciandoci poco margine di tempo per cercare di trovare una soluzione".