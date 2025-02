Parte il cantiere all’ex asilo di via Gramsci. Garantirà più posti letto per la casa di riposo

Stanno per partire i lavori nei locali dell’ex asilo di via Gramsci: ospiteranno gli uffici dell’azienda di servizi alla persona Civica Assistenza Tolentino. Delocalizzando questi uffici, la casa di riposo potrà liberare spazio per nuovi posti letto.

Nell’ex asilo sta per iniziare quindi un intervento di manutenzione straordinaria da circa 20.700 euro. "I lavori prevedono la realizzazione di tre stanze per tutti gli uffici amministrativi, e il potenziamento dei servizi di accoglienza con una sala polivalente e i bagni – spiega l’assessore al bilancio Diego Aloisi (nella foto) –. Quindi in pratica uffici e servizi al pubblico. Verranno aggiornati gli impianti elettrici e idrici e saranno rifatti gli infissi. I lavori hanno durata di un mese e inizieranno a stretto giro. Questo ampliamento permetterà un aumento nella struttura principale, la casa di riposo nella vicina piazza Porcelli, di circa dieci posti per i diurni e due/tre posti per il residenziale".

Nei mesi scorsi l’amministrazione Sclavi ha acquistato i locali dell’ex Asilo del Cuore, di 198 metri quadrati per un importo di circa 234mila euro, pagati con una parte dell’eredità Rascioni, l’imprenditore che aveva lasciato al Comune parte del suo patrimonio, circa 3 milioni, per l’ampliamento della casa di riposo. Questa tema è stato spesso al centro del dibattito in consiglio comunale. Nel bilancio 2025-2026 il Comune ha stanziato 500mila euro di fondi comunali per la manutenzione della casa di riposo, come infissi, bagni ecc.

Intanto però il primo step sarà la delocalizzazione degli uffici, così da ricavare più posti letto per la struttura, considerando le lunghe liste di attesa. Tante infatti sono le persone che hanno fatto richiesta per i propri familiari.