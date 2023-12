Parte il cantiere per il nuovo nido comunale

È partito il cantiere per il nuovo asilo nido comunale in via Argentina, a Porto Recanati. Mercoledì mattina, è stata effettuata la consegna dei lavori alla Belli srl di Roma, e cioè la ditta aggiudicataria individuata dopo la gara d’appalto avviata da Invitalia. Per l’occasione, erano presenti l’amministratore delegato dell’impresa Andrea Belli, il sindaco Andrea Michelini, il responsabile unico del progetto Patrizia Iualè, l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti e il direttore dei lavori Michele Schiavoni. L’opera, finanziata con 720mila euro di fondi Pnrr e 400mila di quota comunale, sarà realizzata su un progetto redatto dallo staff tecnico dell’Agenzia del Demanio, guidato da Cristian Torretta, secondo i più alti standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Il termine previsto per la conclusione dei lavori è di 450 giorni. "L’asilo nido va a colmare un’esigenza molto sentita dalla popolazione e ci consente di adeguare la città agli standard europei sull’offerta educativa della prima infanzia – dice il primo cittadino –. La carenza di asili nido si ripercuote anche sull’occupazione femminile, perché senza strutture adeguate sono quasi sempre le madri a doversi occupare della cura dei figli, rinunciando così alla prospettiva di tornare sul posto di lavoro". Soddisfazione anche per l’assessore Riccetti: "Seguiremo tutte le fasi di realizzazione con la massima attenzione e cura, in modo da conseguire il risultato ambito di costruire una struttura che sia un vanto per Porto Recanati e un prezioso supporto per le famiglie".